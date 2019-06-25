toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ КОПА АМЕРИКА-2019 НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

ПСЖ готов отдать Лацио своего игрока ради Милинкович-Савича

21:08 40 Читати українською
ПСЖ готов отдать Лацио своего игрока ради Милинкович-Савича
Сергей Милинкович-Савич / Reuters

Парижский клуб ищет варианты усиления центрального звена.

Чемпион Франции предложил Лацио аргентинца Леандро Паредеса в рамках перехода Сергея Милинкович-Савича, информирует Paris United.

ПСЖ предложил МЮ обмен Неймара на Погба – неожиданный ответ англичан

Таким образом ПСЖ хочет сбить цену на серба. Французский гранд не готов платить 75-80 миллионов евро за хавбека "орлов", а ранее сообщалось, что в Париже не рассчитывают на Паредеса, которого только зимой приобрели у Зенита. Еще одной интересной подробностью является то, что с 2014 по 2017 аргентинец выступал за Рому, принципиального соперника Лацио.

Лацио продлил контракт с Симоне Индзаги

Напомним, что Милинкович-Савич защищает цвета сборной Сербии, которая является конкурентом Украины в отборе на Евро-2020.

blog_ava
Караваев присоединится к Динамо на первом тренировочном сборе, – СМИ
06:30
1396
Теги
Трансферы Леонардо Паредес Леонардо Паредес Лацио Лацио ПСЖ ПСЖ Франция Сергей Милинкович-Савич Сергей Милинкович-Савич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
5
час
:
54
мин
Бразилия
03:30
Парагвай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук