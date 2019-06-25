ПСЖ готов отдать Лацио своего игрока ради Милинкович-Савича

Парижский клуб ищет варианты усиления центрального звена.

Чемпион Франции предложил Лацио аргентинца Леандро Паредеса в рамках перехода Сергея Милинкович-Савича, информирует Paris United.

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Таким образом ПСЖ хочет сбить цену на серба. Французский гранд не готов платить 75-80 миллионов евро за хавбека "орлов", а ранее сообщалось, что в Париже не рассчитывают на Паредеса, которого только зимой приобрели у Зенита. Еще одной интересной подробностью является то, что с 2014 по 2017 аргентинец выступал за Рому, принципиального соперника Лацио.

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Напомним, что Милинкович-Савич защищает цвета сборной Сербии, которая является конкурентом Украины в отборе на Евро-2020.