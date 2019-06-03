Лацио продлил контракт с Симоне Индзаги

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги подписал новый контракт с "орлами".

Президент Лацио Клаудио Лотито сообщил, что клуб продлил контракт с главным тренером Симоне Индзаги.

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"Мы продлили контракт с Индзаги. Мы подписали новое соглашение несмотря на информацию, которую публикуют СМИ.

Теперь в течение следующих трех лет надо сосредоточиться на том, чтобы достичь цели, которых мы еще никогда не достигали", – сказал Лотито Radio RAI.

Лацио в сезоне 2018/19 занял 8 строчку в турнирной таблице Серии А, но выиграл Кубок Италии.

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