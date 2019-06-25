ПСЖ готовий віддати Лаціо свого гравця заради Мілінковіча-Савіча

Паризький клуб шукає варіанти підсилення центральної ланки.

Чемпіон Франції запропонував Лаціо аргентинця Леандро Паредеса в рамках переходу Сергєя Мілінковіча-Савіча, інформує Paris United.

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Таким чином ПСЖ хоче збити ціну на серба. Французький гранд не готовий платити 75-80 мільйонів євро за хавбека "орлів", а раніше повідомлялося, що в Парижі не розраховують на Паредеса, якого лише взимку придбали у Зеніта. Ще однією цікавою подробицею є те, що з 2014 по 2017 рік аргентинець виступав за Рому, принципового суперника Лаціо.

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Нагадаємо, що Мілінковіч-Савіч захищає кольори збірної Сербії, яка є конкурентом України у відборі на Євро-2020.