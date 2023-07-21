Уго Экитике и Килиан Мбаппе принесли ПСЖ победу над Гавром в первом матче под руководством Луиса Энрике.

Товарищеский матч

ПСЖ – Гавр – 2:0

Гол: Экитике, 53, Мбаппе, 90

В пятницу, 21 июля, главный тренер ПСЖ Луис Энрике провёл дебютный матч во главе парижской команды. Действующий чемпион Франции одержал победу над Гавром со счётом 2:0 – в начале второго тайма отличился Уго Экитике, а на последних минутах забить удалось Килиану Мбаппе.

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Однако главным событием встречи могли стать не голы форвардов, а повреждение вратаря Александра Летелье. Он заменил Кейлора Наваса на 72-й минуте, и спустя три минуты рухнул на газон после контакта с игроком соперника Элизе Логбо. Однако Луис Энрике выдохнул с облегчением – Летелье смог продолжить игру.

Le but de Hugo Ekitike pour le PSG.



@PSG_inside pic.twitter.com/SJHemWxLP1 — Actu Foot (@ActuFoot_) July 21, 2023