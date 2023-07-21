ПСЖ едва выиграл дебютный матч Луиса Энрике – Мбаппе забил, вратарь мог получить травму сразу после выхода
Уго Экитике и Килиан Мбаппе принесли ПСЖ победу над Гавром в первом матче под руководством Луиса Энрике.
Товарищеский матч
ПСЖ – Гавр – 2:0
Гол: Экитике, 53, Мбаппе, 90
В пятницу, 21 июля, главный тренер ПСЖ Луис Энрике провёл дебютный матч во главе парижской команды. Действующий чемпион Франции одержал победу над Гавром со счётом 2:0 – в начале второго тайма отличился Уго Экитике, а на последних минутах забить удалось Килиану Мбаппе.
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Однако главным событием встречи могли стать не голы форвардов, а повреждение вратаря Александра Летелье. Он заменил Кейлора Наваса на 72-й минуте, и спустя три минуты рухнул на газон после контакта с игроком соперника Элизе Логбо. Однако Луис Энрике выдохнул с облегчением – Летелье смог продолжить игру.