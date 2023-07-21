Уго Екітіке та Кіліан Мбаппе принесли ПСЖ перемогу над Гавром у першому матчі під керівництвом Луїса Енріке.

Товариський матч

ПСЖ – Гавр – 2:0

Голи: Екітіке, 53, Мбаппе, 90

У п'ятницю, 21 липня, головний тренер ПСЖ Луїс Енріке провів дебютний матч на чолі паризької команди. Чинний чемпіон Франції здобув перемогу над Гавром з рахунком 2:0 – на початку другого тайму відзначився Уго Екітіке, а у самому кінці забив Кіліан Мбаппе.

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Однак головною подією зустрічі могли стати не голи форвардів, а пошкодження воротаря Александра Летельє. Він замінив Кейлора Наваса на 72-й хвилині, і через три хвилини впав на газон після контакту з гравцем суперника Елізі Логбо. Проте Луїс Енріке видихнув із полегшенням – Летельє зміг продовжити гру.