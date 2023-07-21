Итальянский вратарь готовится к началу сезона 2023/24 в Париже вместе с командой. В преддверии товарищеского матча против Гавра Доннарумма стал жертвой ограбления.

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В ночь с 20 на 21 июля на дом голкипера напали несколько мужчин. Джанлуиджи вместе с любимой находились дома. Грабители раздели пару и связали. Как информирует Actu17, ворам удалось украсть 500 тысяч евро. Каким-то образом пара смогла добраться до отеля, где скрылась, а работники заведения вызвали полицию.

Доннарумму с девушкой отправили в больницу в шоковом состоянии. Отдел борьбы с бандитизмом взяли дело под свой контроль.

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