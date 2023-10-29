Лига 1, 10 тур

Брест – ПСЖ – 2:3

Голы: Мунье, 43, Ле Дуарон, 52 – Заир-Эмери, 16, Мбаппе, 28, 89

Нереализованный пенальти: Мбаппе, 89 (ПСЖ)

ПСЖ после разгрома Милана в ЛЧ приезжал в гости к сенсации сезона. Правда, Брест несколько "забуксовал" – всего 2 очка в последних 3 турах чемпионата.

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Матч был под угрозой срыва из-за страшного ливня с градом, накрывших стадион. К счастью, стихия остановилась около 10-й минуты матча, а качественный дренаж быстро справился с водой. Первый гол организовала молодежь ПСЖ. 21-летний Барколя накрутил нескольких оппонентов и отдал на 17-летнего Заира-Эмери, который мощно влепил из-за пределов штрафной. Мбаппе удвоил преимущество в быстром отрыве из центра поля. Для Килиана это был 250 гол в клубной карьере (27 за Монако+223 за ПСЖ).

Подопечные Луиса Энрике умудрились быстро растерять преимущество, пропустив "в раздевалку" и "из раздевалки". Брест держал ничью до последних минут, но все же допустил ошибку. Брассье подцепил Коло-Муани – пенальти. Начались споры, в течение которых Мартен нагло схватил Мбаппе за лицо. Звезда ПСЖ взялся исполнять 11-метровый и проиграл дуэль Бизоту, но сам прибежал на добивание. Килиан сразу же ушел на замену, провоцируя чужие трибуны. Столичная команда забрала 3 очка и продолжает преследовать Ниццу. Брест на шестой строчке.

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