Ліга 1, 10 тур

Брест – ПСЖ – 2:3

Голи: Муньє, 43, Ле Дуарон, 52 – Заїр-Емері, 16, Мбаппе, 28, 89

Нереалізований пенальті: Мбаппе, 89 (ПСЖ)

ПСЖ після розгрому Мілана в ЛЧ приїзав у гості до сенсації сезону. Щоправда, Брест дещо "забуксував" – всього 2 очки у останніх 3 турах чемпіонату.

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Матч був під загрозою зриву через страшенну зливу з градом, яка накрила стадіон. На щастя, стихія зупинилась близько 10-ї хвилини матчу, а якісний дренаж швидко впорався з водою. Перший гол організувала молодь ПСЖ. 21-річний Барколя накрутив кількох опонентів і віддав на 17-річного Заїра-Емері, який потужно вліпив з-за меж карного майданчика. Мбаппе подвоїв перевагу у швидкому відриві з центра поля. Для Кіліана це був 250 гол у клубній кар'єрі (27 за Монако+223 за ПСЖ).

Підопічні Луїса Енріке примудрилися швидко розгубити перевагу, пропустивши "у роздягальню" і "з роздягальні". Брест тримав нічию до останніх хвилин, але все ж припустився помилки. Брассьє перечепив Коло-Муані – пенальті. Почалися суперечки, упродовж яких Мартен нахабно схопив Мбаппе за обличчя. Зірка ПСЖ взявся виконувати 11-метровий і програв дуель Бізоту, але сам прибіг на добивання. Кіліан відразу пішов на заміну, провокуючи чужі трибуни. Столична команда забрала 3 очки і продовжує переслідувати Ніццу. Брест на шостій сходинці.

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