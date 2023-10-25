Нападающий Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси выиграет восьмой "Золотой мяч" в своей карьере.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, официальное решение будет обнародовано в понедельник вечером в Париже. 36-летний Месси получит самую статусную ежегодную индивидуальную награду в футболе за выигрыш сборной Аргентины ЧМ-2022, капитаном которой он является.

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Ранее Месси выигрывал "Золотой мяч" в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. Присуждение аргентинцу награды в 2021 году поддавалось большой критике – многие болельщики и журналисты считали, что в тот год награду следовало отдать форварду Роберту Левандовски.

Напомним, что летом Месси сменил ПСЖ на Интер Майами.

В 2022 году "Золотой мяч" получил нападающий Реала Карим Бензема. Считалось, что на награду в 2023 году будут претендовать форварды Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.

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