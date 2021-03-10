Противостояние ПСЖ и Барселоны в 1/8 финала Лиги чемпонив было наиболее интересным и интригующим на этой стадии турнира. Здесь сошлось все: и статус команд (гранды с топовой атакой), и почти 10-летняя война между клубами, и личные счета (скандальная ремонтада, старые провокационные заявления Почеттино) – все это делало из битвы каталонцев и парижан невероятно важное событие. К тому же, ПСЖ слабо шел в чемпионате (команда до сих пор вторая), поэтому казалось, что соперники примерно равны по силе. Впрочем, первый же матч убил всю интригу – Мбаппе и компания устроили резню бензопилой на Камп Ноу, сокрушив блаугранас со счетом 4:1, причем Килиан оформил хет-трик и заслужил сравнения одновременно и с Шевченко, и с молодым Месси.

Сейчас фанатам Барселоны остается надеяться только о новой Ремонтаде. Хейтеры смеются по этому поводу , нейтральные болельщики просто не верят в нее, да и каталонские оптимисты в душе понимают недосягаемость своей мечты. На Парк де Пренс придется забивать четыре гола, однако теперь Парижем руководит не безвольный Эмери, а харизматичный и тактически гибкий Почеттино. Кроме того, даже с Пике оборону "блаугранас" Мбаппе разрывал, как Тузик тряпку, а без него шансов на завершение игры без минимум двух пропущенных голов немного. На Умтити с Лангле и Мингесой надежды мало.

Впрочем, сейчас вероятность Ремонтады даже выше, чем в 2017-м. Да, тогда Барселона имела в наличии трио МСН, но ситуация была критической – каталонцы не имели права пропускать, ведь пришлось бы забивать в ответ не четыре, а шесть голов. Сейчас же подопечные Рональда Кумана могут позволить себе результативную ошибку в обороне (но только одну).

Кроме того, Барса именно в 2017-м обнаружила проблемы, которые впоследствии вылились в позор в Риме, Ливерпуле и Лиссабоне – нападающие игнорировали прессинг и своей пассивностью разрушали структуру, а команду легко читали. Рональда Кумана позвали, чтобы положить этому конец – и он добился значительного прогресса. Нынешняя Барса, при всех недостатках, стала структурно целостным и тактически гибким коллективом, способным эффективно сыграть сразу в трех схемах независимо от желания Месси.

В конце концов, стоит отметить, что Барселона в последних матчах выглядела невероятно мощно. Рональд Куман вернулся к схеме с тремя защитниками и предоставил свободную роль Дембеле, что вылилось в четыре подряд победы с суммарным счетом 10:0 – причем пять голов в двух поединках за четыре дня пропустила прочная Севилья. Кстати, в противостоянии с "рохибланкос" каталонцы провели мини-ремонтаду, выиграв 3:0 после 0:2 на Рамон Санчес Писхуан. То есть, с волевыми качествами у этого коллектива все в порядке.

Все это, конечно, прекрасно, но Лига чемпионов – это, как говорил классик, "совсем другой турнир". Даже в битве с Севильей каталонцы периодически теряли инициативу, чередуя вспышки активности, а соперник упустил несколько неплохих моментов – Мбаппе и компания такие бы реализовали. При этом никто не решался сыграть против Барсы с позиции силы – ПСЖ же будет давить с первых минут.

Кроме того, следует понимать, что глобальные тактические проблемы в футболе каталонцев никуда не делись. На уровне чемпионата и Кубка замысел Кумана с врываниями хавбеков в штрафную и Месси-диспетчером еще работает благодаря преимуществу в классе, но в еврокубках отсутствие Месси в прессинге по цепочке разрушает всю структуру игры каталонцев – его вынуждены страховать опорники, которые начинают разрываться и открывать зоны в центре. Это можно было бы стерпеть, если бы там играл какой-нибудь Канте, но качества центрхавов Барсы для разрушительной работы не подходят. Они – ярко выраженные креативщики. Бускетс же покрывать огромное пространство самостоятельно уже не способен.

В конце концов, у ПСЖ банально более быстрая команда. На Камп Ноу это было особенно заметно – парижане превосходили соперника как в темпе движения мяча, так и на индивидуальных рывках. В сочетании с вышеуказанными проблемами это и привело к 1:4. Впрочем, тот матч уже отошел в историю, а сегодня все может перевернуться вверх тормашками. Шансы остаются даже тогда, когда их нет – и Барселона знает это лучше других.

Помочь создать новую Ремонтаду может неоднозначна форма ПСЖ. Да, подопечные Почеттино разорвали Барсу на Камп Ноу, однако уже через несколько дней они бесславно сгорели Монако (0:2). Правда, потом были три подряд "сухих" победы, но уровень соперников был откровенно смешным – парижане били Дижон (20-е место Лиги 1), Бордо (15-е) и Брест (13-е). Для чемпиона Франции это все равно неплохо, ведь на внутренней арене ПСЖ ощутимо штормит.

Скромную Ниццу удалось дожать только в последние 15 минут (2:1), Кан из Лиги 2 обыграли минимально, Лорьян прибил подопечных Почеттино со счетом 3:2, Сент-Этьен и Лилль расписали с ними ничью, а Лион и Монако победили Париж в первом круге. Как следствие, команда до сих пор не может захватить лидерство в чемпионате.

И на всем этом фоне ПСЖ разгромил Барсу – причем, довольно просто. Все 11 футболистов качественно работали без мяча, имея несколько вариантов для прессинга или передачи, а при игре с мячом они легко раскрывали оборону благодаря дырам в центре и диагоналям. Рональд Куман пытался контролировать их, опустив в оборону Дембеле и Гризманна, но индивидуальные ошибки, преимущество ПСЖ в скорости и слабость в прессинге погубили этот план. Эффективность отдельных исполнителей в мелких эпизодах довершила избиение.

Таким образом, Париж доказал умение позориться с аутсайдерами Лиги 1 и одновременно побеждать топ-клубы Европы на классе. В этом заключается основная слабость и сила ПСЖ – и именно эта особенность оставляет интригу в противостоянии.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кин (коронавирус), Неймар, Бернат, Рико – Пике, Араухо, Коутиньо, Фати, Роберто

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч ПСЖ – Барселона

ПСЖ: Навас – Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Курзава – Паредес, Верратти, Эррера – Ди Мария, Икарди, Мбаппе

Барселона: тер Штеген – Мингеса, Лангле, Умтити – Дест, Де Йонг, Бускетс, Педри, Альба – Месси, Дембеле

Прогноз "Футбол 24" – 3:2

Барселоне придется идти вперед и забивать четыре гола. Казалось бы, это нерерально, но даже в поединке на Камп Ноу атакующая работа "блаугранас" выглядела симпатично – де Йонг классно врывался в штрафную, Месси шикарно обыгрывался с партнерами на узком пространстве, а Педри и Гризманн разрывали зону левого полуфланга. На два гола до перерыва каталонцы наиграли честно.

Нынешний ПСЖ не является идеалом обороны (хотя кадры там собраны фантастические),что регулярно доказывают соперники в Лиге 1. Именно поэтому стоит ожидать хотя бы два гола каталонцев в Париже. Даже в три гола "блаугранас" можно поверить – обреченность делает Барселону невероятно опасной.

Впрочем, даже при четырех забитых голах в ворота Наваса поверить в итоговый проход Барсы очень трудно. Никто и не сомневался в способности "сине-гранатовых" устраивать разгромы, однако в топ-матчах их губит кадровый дибаланс и разорванная система прессинга – эти проблемы на уровне Лиги чемпионов замаскировать невозможно. Они вписаны в ДНК эпохи Месси. Вместе с тем, команде Рональда Кумана не хватает общей скорости, а в обороне у него просто нет исполнителей класса того же Маркиньоса. Что и говорить – Мбаппе на Камп Ноу вырывался один на один с тер Штегеном уже на 1-й минуте встречи. Да что там Мбаппе? От центрбеков Барсы легко убегал Кальери из Осасуны.

Барселона не вытягивает требования игры без мяча на уровне Лиги чемпионов. Барселона крайне уязвима в обороне. Барселона медленнее, а ПСЖ быстрее, богаче в кадровом плане и на несколько порядков сильнее организационно. Именно поэтому трудно поверить, что Париж сегодня забьет меньше, чем Барселона. Боевая ничья или победная перестрелка в пользу хозяев выглядит наиболее вероятным сценарием этой встречи. Ремонтады не будет.