"Мы объединены и в последнее время достигаем хороших результатов, вспомните встречу с Севильей (полуфинал Кубка Испании, 3:0 – прим.). Мы едем в Париж, чтобы бороться и побеждать.

ПСЖ – Барселона: Неймар и еще двое игроков парижан пропустят ответный матч 1/8 финала ЛЧ

Неймар один из лучших футболистов в мире, и если он не сможет сыграть, нам будет легче. Мы всегда должны верить, что можем вернуться в борьбу, но это также нужно доказать на поле", – цитирует де Йонга Marca.

Напомним, в первой встрече ПСЖ на выезде разорвал Барселону (4:1). Ответный матч состоится 10 марта, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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