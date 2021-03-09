Лапорта подбодрил игроков Барселоны перед вылетом в Париж – Дест сконфузил новоиспеченного президента
18:50 - Читати українською
Жоан Лапорта полетел вместе с Барселоной на ответный матч против ПСЖ.
Перед вылетом в столицу Франции новоизбранный президент Барсы Жоан Лапорта лично встретил футболистов каталонского клуба.
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Курьезный эпизод произошел с защитником "блаугранас" Сержиньйо Дестом, который решил "стильно" поздороваться с главой Барселоны, но президент был к этому не готов.
Напомним, в первой встрече ПСЖ на выезде разорвал Барселону (4:1). Ответный матч состоится 10 марта, стартовый свисток прозвучит в 22:00.
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