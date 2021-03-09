"В футболе главное – это сохранять оптимизм и наполнять им других. Нас ждет матч, который потребует от нас максимальной сосредоточенности. Возможно, даже больше, чем в Барселоне. Мы должны атаковать и выиграть. С этим мы готовились к матчу, это мы сказали сами себе.

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Решающее значение имеет то, как мы начнем игру. Это касается обеих команд. Мы должны сохранять концентрацию 90 минут, но мы хотим пройти дальше, выиграв этот матч. Глубоко уважаем Барселону. Понимаем, что будет тяжелая игра и для выхода в следующий раунд нужно будет сыграть так же или даже лучше, чем в Барселоне", – цитирует Почеттино сайт УЕФА.

Напомним, в первой встрече этих команд ПСЖ на выезде разорвал Барселону (4:1). Ответный матч состоится 10 марта.

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