"Я не был удивлен результатом. Барселона – это обычная команда. Вы видите это в Ла Лиге. Они на третьем месте в чемпионате, на пять очков отстают от Атлетико, который также проиграл в Лиге чемпионов Челси. Они не имеют сильного чемпионата в этом сезоне.

Неймар сохраняет шанс сыграть в матче Лиги чемпионов против Барселоны

ПСЖ провел великолепную игру, да, но Барселона зависит от того, что делает Месси. Защита? Мбаппе играл против Деста, который едва является игроком национальной сборной США. Лангле – замечательный защитник? Пике не играл в течение трех месяцев. Во втором матче, если получится та же игра, ПСЖ может забить пять или шесть голов ", – приводит слова Бьянки AS.

Напомним, парижане в первом поединке разбили Барселону (4:1). Главным героем встречи стал Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик в ворота каталонцев.

Велика ніч Динамо вже не унікальна: Мессі біля розбитого корита Барселони, Мбаппе повторює Шевченка і віщує крах Лео