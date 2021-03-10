Ответный матч ПСЖ – Барселона поднимает температуру в Париже еще задолго до стартового свистка благодаря местным ультрас.

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Фанаты развернули несколько баннеров посвященных Барселоне. Очевидно, что содержание полотен было не слишком дружелюбного характера – "Барселона не приветствуется", "Европа на коленях, весь Париж стоит". Один из баннеров ультрас посвятили Шакире, жене защитника каталонцев Жерара Пике. "Shakira a La Jonquera", Ла-Жункера – регион в Каталонии, который популярен благодаря проституции. Такие лозунги фаны опубликовали 8 марта, в международный день женщин, что возмутило общество и заставило ПСЖ осуждать действия своих болельщиков.

Напомним, в первой встрече ПСЖ на выезде разорвал Барселону (4:1). Ответный матч состоится 10 марта, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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