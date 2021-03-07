"Прежде всего, мы должны восстановиться после игры с Осасуной. Я не хочу говорить о том, что камбэк невозможен, но мы поедем в Париж и попробуем добиться положительного результата", – цитирует Кумана издание Marca.

Барселона установила уникальное достижение в чемпионате Испании

Напомним, в первом поединке 1/8 финала ЛЧ ПСЖ в гостях разгромил Барселону со счетом 4:1 Хет-триком в составе парижан отличился Килиан Мбаппе. Ответный матч состоится в среду, 10 марта, в 22:00.

К слову, каталонцы накануне уверенно победили Осасуну (2:0) и поднялись на вторую строчку турнирной таблицы Ла Лиги. ПСЖ в Кубке Франции разбил Брест (3:0) и вышел в 1/8 финала турнира.

Барселона уверенно победила Осасуну и оторвалась от Реала в таблице Ла Лиги – до Атлетико всего два очка