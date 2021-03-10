Протистояння ПСЖ і Барселони в 1/8 фіналу Ліги чемпонів було найбільш цікавим та інтригуючим на цій стадії турніру. Тут зійшлося все: і статус команд (гранди з топовою атакою), і майже 10-річна війна між клубами, і особисті рахунки (скандальна ремонтада, старі провокативні заяви Почеттіно) – все це робило з битви каталонців і парижан неймовірно важливу подію. До того ж, ПСЖ слабенько йшов у чемпіонаті (команда і досі друга), тож здавалося, що суперники приблизно рівні за силою. Втім, перший же матч вбив всю інтригу – Мбаппе і компанія влаштували різню бензопилою на Камп Ноу, розтрощивши "блаугранас" з рахунком 4:1, причому Кіліан оформив хет-трик і заслужив порівняння одночасно і з Шевченком, і з молодим Мессі.

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Нині фанатам Барселони залишається сподіватись лишень про нову Ремонтаду. Хейтери насміхаються з цього, нейтральні вболіваники просто не вірять у неї, та і каталонські оптимісти в душі розуміють недосяжність своєї мрії. На Парк де Пренс доведеться забивати чотири голи, однак тепер Парижем керує не безвольний Емері, а харизматичний і тактично гнучкий Почеттіно. Крім того, навіть з Піке оборону "блаугранас" Мбаппе розривав, як Тузік ганчірку, а без нього шансів на завершення гри без мінімум двох пропущених голів небагато. На Умтіті з Лангле та Мінгесою надії мало.

Втім, зараз вірогідність Ремонтади навіть вища, ніж у 2017-му. Так, тоді Барселона мала в наявності тріо МСН, але ситуація була критичнішою – каталонці не мали права пропускати, адже довелося б забивати у відповідь не чотири, а шість голів. Зараз же підопічні Рональда Кумана можуть дозволити собі результативну помилку в обороні (але тільки одну).

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Крім того, Барса саме в 2017-му виявила проблеми, які згодом виллються у ганьбу в Римі, Ліверпулі та Лісабоні – нападники ігнорували пресинг і своєю пасивністю руйнували структуру, а команду легко читали. Рональда Кумана покликали, аби покласти цьому край – і він досяг значного прогресу. Нинішня Барса, при всіх недоліках, стала структурно цілісним і тактично гнучким колективом, здатним ефективно зіграти одразу в трьох схемах незалежно від бажання Мессі.

Зрештою, варто відзначити, що Барселона в останніх матчах виглядала неймовірно потужно. Рональд Куман повернувся до схеми з трьома захисниками й надав вільну роль Дембеле, що вилилось у чотири поспіль перемоги із сумарним рахунком 10:0 – причому п'ять голів у двох поєдинках за чотири дні пропустила міцна Севілья. До речі, у протистоянні з "рохібланкос" каталонці провели міні-ремонтаду, вигравши 3:0 після 0:2 на Рамон Санчес Пісхуан. Тобто, з вольовими якостями у цього колективу все в порядку.

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Все це, звісно, прекрасно, однак Ліга чемпіонів – це, як говорив класик, "совсем другой турнир". Навіть у битві з Севільєю каталонці періодично втрачали ініціативу, граючи через спалахи активності, а суперник змарнував кілька непоганих моментів – Мбаппе і компанія такі б реалізували. При цьому ніхто не наважувався зіграти проти Барси з позиції сили – ПСЖ ж буде тиснути з перших хвилин.

Крім того, варто розуміти, що глобальні тактичні проблеми у футболі каталонців нікуди не поділися. На рівні чемпіонату та Кубку задум Кумана з вриваннями хавбеків у штрафний та Мессі-диспетчером ще працює завдяки перевазі в класі, але в єврокубках відсутність Мессі в пресингу по ланцюжку руйнує усю структуру гри каталонців – його змушені страхувати опорники, які починають розриватись і відкривати зони в центрі. Це можна було б стерпіти, якби там грав Канте, але якості центрхавів Барси для гри на руйнування не підходять. Вони – яскраво виражені креативники. Бускетс же покривати величезний простір самотужки не здатний.

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Зрештою, у ПСЖ банально швидша команда. На Камп Ноу це було особливо помітно – парижани переважали суперника як в темпі руху м'яча, так і на індивідуальних ривках. В купі з вищезазначеними проблемами це і призвело до 1:4. Втім, той матч вже відійшов в історію, а сьогодні все може перегорнутися догори дригом. Шанси залишаються навіть тоді, коли їх немає – і Барселона знає це краще за інших.

Допомогти створити нову Ремонтаду може неоднозначна форма ПСЖ. Так, підопічні Маурісіо Почеттіно розірвали Барсу на Камп Ноу, однак вже за кілька днів вони безславно згоріли Монако (0:2). Щоправда, потім були три поспіль "сухих" перемоги, але рівень суперників був відверто смішним – парижани били Діжон (20-те місце Ліги 1), Бордо (15-те) та Брест (13-те). Для чемпіона Франції це все одно непогано, адже на внутрішній арені ПСЖ штормить.

Скромну Ніццу вдалося дотиснути лише в останні 15 хвилин (2:1), Кан з Ліги 2 обіграли мінімально, Лор'ян прибив підопічних Почеттіно з рахунком 3:2, Сент-Етьєн і Лілль розписали з ними нічию, а Ліон та Монако перемогли Париж у першому колі. Як наслідок, команда досі не може захопити лідерство у чемпіонаті.

І на всьому цьому тлі ПСЖ розтрощив Барсу – причому, доволі просто. Всі 11 футболістів якісно працювали без м'яча, маючи кілька варіантів для пресингу чи передачі, а при грі з м'ячем вони легко розкривали оборону завдяки дірам у центрі та діагоналям. Рональд Куман намагався контролювати їх, опустивши в оборону Дембеле та Грізманна, але індивідуальні помилки, перевага ПСЖ в швидкості та слабкість у пресингу згубили цей план. Ефективність окремих виконавців у дрібних епізодах довершила побиття.

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Таким чином, Париж довів вміння ганьбитись із аутсайдерами Ліги 1 і одночасно перемагати топ-клуби Європи на класі. В цьому полягає основна слабкість і сила ПСЖ – і саме ця особливість залишає інтригу в протистоянні.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кін (коронавірус), Неймар, Бернат, Ріко – Піке, Араухо, Коутінью, Фаті, Роберто

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч ПСЖ – Барселона

ПСЖ: Навас – Флоренці, Маркіньос, Кімпембе, Курзава – Паредес, Верратті, Еррера – Ді Марія, Ікарді, Мбаппе

Барселона: тер Штеген – Мінгеса, Лангле, Умтіті – Дест, Де Йонг, Бускетс, Педрі, Альба – Мессі, Дембеле

Прогноз "Футбол 24" – 3:2

Барселоні доведеться йти вперед і забивати чотири голи. Здавалося б, це нереально, але навіть у поєдинку на Камп Ноу атакувальна робота "блаугранас" виглядала симпатично – де Йонг класно вривався у штрафний, Мессі шикарно обігрувався з партнерами на звуженому просторі, а Педрі та Грізманн розривали зону лівого напівфлангу. На два голи до перерви каталонці награли чесно.

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Нинішній ПСЖ не є ідеалом оборони й стабільності (хоча кадри там зібрані фантастичні), що регулярно доводять суперники в Лізі 1. Саме тому варто очікувати бодай два голи каталонців у Парижі. Навіть у три голи "блаугранас" можна повірити – приреченість робить Барселону неймовірно небезпечною. До того ж, гості мають право на один пропущений м'яч.

Втім, навіть при чотирьох забитих голах у ворота Наваса повірити у підсумковий прохід Барси важко. Ніхто і не сумнівався у здатності "синьо-гранатових" влаштовувати розгроми, однак у топ-матчах їх губить кадровий дибаланс та розірвана система пресингу – ці проблеми на рівні Ліги чемпіонів замаскувати неможливо. Вони вписані у ДНК епохи Мессі. Разом з тим, команді Рональда Кумана не вистачає загальної швидкості, а в обороні у нього просто немає виконавців класу того ж Маркіньйоса. Що і говорити – Мбаппе на Камп Ноу виривався віч-на-віч з тер Штегеном вже на 1-й хвилині зустрічі. Та що Мбаппе? Від центрбеків Барси легко тікав Кальєрі з Осасуни.

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Барселона не витягує вимоги гри без м'яча на рівні Ліги чемпіонів. Барселона вкрай вразлива в обороні. Барселона повільніша, а ПСЖ швидший, багатший у кадровому плані й на декілька порядків сильніший організаційно. Саме тому важко повірити, що Париж сьогодні заб'є менше, ніж Барселона. Бойова нічия або переможна перестрілка на користь господарів виглядає найбільш вірогідним сценарієм цієї зустрічі. Ремонтади не буде.

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