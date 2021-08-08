Суперкубок Нидерландов

Аякс – ПСВ – 0:4

Голы: Мадуэке, 2, 29, Вертессен, 76, Гетце, 89

Удаление: Тальяфико, 40 (А)

В прошлом сезоне Аякс уверенно оформил золотой дубль, но открытие новой кампании амстердамцы откровенно провалили.

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Фанаты ПСВ недолго горевали из-за ухода Малена, ведь у них есть новая надежда – Нони Мадуэке. 19-летний англичанин издевался над Галатасараем в Лиге чемпионов, а теперь устроил еще один сольный концерт. Правому вингеру ПСВ хватило полчаса, чтобы оформить дубль. Голы вышли похожими – реактивное смещение с фланга, обыгрыш нескольких защитников и прицельный удар. Игроки Аякса не успевали за быстроногим парнишкой, поэтому у некоторых сдавали нервы. Тальяфико едва не сломал ногу Рамальо и справедливо получил прямую красную карточку.

На 73-й минуте Мадуэке ушел с поля, однако Аяксу легче не стало. Под занавес встречи седовласому Ремко Пасвееру пришлось еще дважды вытаскивать мяч из сетки ворот. Отличились Вертессен и Гетце, который постепенно возвращается на свой привычный уровень. 4:0 – ПСВ разгромил принципиального соперника и с оптимизмом ожидает старта чемпионата.

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