Суперкубок Нідерландів

Аякс – ПСВ – 0:4

Голи: Мадуеке, 2, 29, Вертессен, 76, Гьотце, 89

Вилучення: Тальяфіко, 40 (А)

У минулому сезоні Аякс впевнено оформив золотий дубль, але відкриття нової кампанії амстердамці відверто провалили.

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Фанати ПСВ недовго сумували через відхід Малена, адже у них є нова надія – Ноні Мадуеке. 19-річний англієць знущався з Галатасарая в Лізі чемпіонів, а тепер влаштував ще один сольний концерт. Правому вінгеру ПСВ вистачило півгодини, щоб оформити дубль. Голи вийшли схожими – реактивне зміщення з флангу, обіграш кількох захисників і прицільний удар. Оборонці Аякса не встигали за прудконогим хлопчиною, тому у декого здавали нерви. Тальяфіко ледь не зламав ногу Рамальйо і справедливо отримав пряму червону картку.

На 73-й хвилині Мадуеке пішов з поля, однак Аяксу легше не стало. Під завісу зустрічі сивочолому Ремко Пасвеєру довелося ще двічі витягати м'яч із сітки воріт. Відзначилися Вертессен і Гьотце, який поступово повертається на свій звичний рівень. 4:0 – ПСВ розгромив принципового суперника і з оптимізмом очікує старту чемпіонату.

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