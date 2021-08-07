Бенфика начала чемпионат с тяжелой победы в матче против Морейренсе.

Чемпионат Португалии, 1 тур

Морейренсе – Бенфика – 1:2

Голы: Р. Мартинс, 30 – Вериссимо, 9, Вальдшмидт, 19

Удаление: Гонсалвеш, 55 (Б)

Роман Яремчук впервые попал в заявку "орлов", однако остался в запасе. Дуэт атаки сформировали Эвертон и Гонсалу Рамос.

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Морейренсе сумел навязать борьбу гранду, хотя начало поединка сложилось для хозяев катастрофически. Уже на 19-ой минуте Вериссимо и Вальдшмидт гарантировали Бенфике комфортное преимущество. Соперник отыграл один гол еще до перерыва, а на 55-ой минуте Гонсалвеш получил прямую красную карточку за грубый подкат. В таких условиях Жорже Жезушу было не до усиления атаки, поэтому Яремчук остался на скамейке запасных. Партнеры украинца удержали победу, добыв крайне важные три очка.

Свой следующий матч Бенфика сыграет 10 августа. "Орлы" будут принимать Спартак в Лиге чемпионов после гостевых 2:0 в свою пользу.

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