"Конечно, я помогаю новичкам. Все бразильские ребята пытаются помочь им. Показать какие-то интересные места в Киеве, чтобы они быстрее адаптировались. Думаю, это им помогает. Они отлично интегрировались в команду. Это сильные игроки. Прекрасно знаем их квалификацию. Они потребуются нам все.

Баннеры Шахтера были испорчены в Киеве – вырезанный логотип и краска на полу

Думаю, Де Дзерби очень хорошо удается встроить в наш стиль игры свою идею. Переживаем хорошие моменты. Чувствуем себя уверенно, стремимся как можно скорее начать чемпионат, сезон. Думаю, вместе проведем хороший год и сможем выиграть титулы, которые Шахтер заслуживает", – рассказал Майкон в комментарии Shakhtar News.

Добавим, что "горняки" должны начать новый сезон 25 июля матчем УПЛ против Ингульца.

Первый после ван Бастена – Траоре начинал карьеру босиком, вошел в историю Аякса и станет ударной силой Шахтера