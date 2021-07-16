"Звичайно, я допомагаю новачкам. Всі бразильські хлопці намагаються допомогти їм. Показати якісь цікаві місця в Києві, щоб вони швидше адаптувалися. Думаю, це їм допомагає. Вони відмінно інтегрувалися в команду. Це сильні гравці. Прекрасно знаємо їхню кваліфікацію. Вони будуть потрібні нам всі.

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Думаю, Де Дзербі дуже добре вдається вбудувати в наш стиль гри свою ідею. Переживаємо хороші моменти. Відчуваємо себе впевнено, прагнемо якомога скоріше почати чемпіонат, сезон. Думаю, разом проведемо хороший рік і зможемо виграти титули, на які Шахтар заслуговує", – розповів Майкон у коментарі Shakhtar News.

Додамо, що "гірники" повинні розпочати новий сезон 25 липня матчем УПЛ проти Інгульця.

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