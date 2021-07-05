Шахтер приобрел Лассина Траоре из Аякса за 10 миллионов евро. "Футбол 24" знакомит с новым центрфорвардом "горняков" и его путем к Украине.

Досье

Полное имя: Лассина́ Шамсте Судин Франк Траоре́

Страна: Буркина-Фасо

Дата рождения: 12 января 2001

Рост: 183 сантиметра

Амплуа: центральный форвард

Сильная нога: правая

История переходов: Рахимо (Буркина Фасо) → Аякс Кейптаун (Южная Африка) → Аякс (Нидерланды) → Шахтер

Шахтер объявил о подписании Траоре

Лассина Траоре воспитывался в футбольной семье. Отец играл на профессиональном уровне, а мать вообще была капитаном сборной Буркина-Фасо. "Я всегда думал, что мама – лучшая футболистка страны. Настоящая "десятка", технически одаренная и креативная", – рассказывает Лассина.

Траоре в юном возрасте играл босиком – обычная практика в Африке, так футболисты лучше осваивают технику работы с мячом. В 16 лет он попал на радары Аякса благодаря агенту Рону Грунеру, но до совершеннолетия не мог переехать в Амстердам. Поэтому промежуточным пунктом для Лассина выбрали южноафриканский Аякс из Кейптауна. Там должны были научить его правильного отношения к футболу и дать азы тактической подготовки.

В Южной Африке он также не мог играть на взрослом уровне, поэтому до 18 лет исключительно тренировался и выходил в спаррингах. Лассина готовил себя к Аяксу: учил английский и нидерландский, набирал мышечную массу. Спортдир Аякса Марк Овермарс поехал на товарищеский турнир посмотреть на Траоре. Реакция не вдохновляла: "Лассина – толстый". Клуб отправил форварду персонального фитнес-тренера.

В начале 2019-го Траоре прибыл в Аякс и был потрясен уровнем команды. На первой тренировке ему пришлось играть против де Лигта. "Он просто уничтожал меня, раздевал до трусов. В плане физики нас можно сравнить, но Маттейс еще и очень быстр. Он постоянно отбирал у меня мяч. Тогда я понял, насколько большой шаг нужно сделать. Пришлось много работать", – вспоминает буркиниец.

Уже через несколько месяцев Лассина сидел на скамейке запасных Аякса в полуфинале Лиги чемпионов, но за взрослую команду в первом сезоне почти не играл. Следующую кампанию форвард начал в Йонг Аяксе. К зиме он настрелял 13 голов и 6 ассистов в 17 матчах Эрстедивизи. И с декабря уже привлекался в основную команду. Все восхищались его прогрессом.

Сезон 2020/21 начался для африканца замечательно. Он из игрока ротации превратился в основного форварда, а 24 октября переписал историю. Аякс на выезде разбил Венло с рекордным для клуба счетом 13:0, а Траоре показал свой бомбардирский талант – 5 голов и 3 ассиста. Лассина стал первым после Марко ван Бастена, кто оформил пента-трик в Эредивизи. Еще через несколько дней он забил Аталанте в Лиге чемпионов.

А потом Траоре получил травму. Не тяжелую, но она стала роковой для его перспектив в Аяксе. Зимой он выпал из игры на полтора месяца, а когда вернулся – отвоевать место в основе уже не сумел. Более того, Лассина вообще остался без игровой практики из-за высокой конкуренции. Спрогрессировал юный Бробби, пришел за большие деньги Алле – и Траоре засел глубоко в запас. Даже в еврокубках, где не мог играть Алле, Эрик Тен Хаг не использовал африканца.

В Нидерландах трансфер Траоре в Шахтер восприняли положительно. 10 миллионов за футболиста, который полгода не играл в Эредивизи. 20-летнего форварда из-за внешности и стиля игры сравнивают с Лукаку: такой же пластичный, обладает сильным точным ударом. Однако местные аналитики скептически настроены относительно его перспектив.

"Траоре никогда не достигнет уровня Лукаку, или даже Холанда. Он физически сильный, но ему не хватает скорости, техники в работе с мячом и видения поля. Траоре не годится для роли основного форварда на самом высоком уровне", – пишет экс-игрок сборной Нидерландов Вим Кифт.

Ханс Вонк, у которого Траоре жил в Кейптауне, отмечает, что мышечная масса не пошла форварду на пользу: "Когда Лассина только пришел к нам, у него была грация Клюйверта. Сейчас он ее потерял и превратился в гору мышц".

А вот Овермарс тактично гнул свою линию и не переставал хвалить Траоре: "У него есть талант, с этим не поспоришь. Это основа всего. Лассина имеет то, что является редкостью для африканских футболистов – точный удар "щекой". Он прогрессирует в результативности, прекрасно умеет прикрывать мяч корпусом и подыгрывать партнерам. Я не говорю, что он уже все умеет, но очень быстро схватывает".

При всей критике из Нидерландов трансфер Шахтера выглядит удачным. В лице Траоре "горняки" получают качественного футболиста на проблемную позицию – единственный солидный форвард Мораес травмирован. Лассина имеет хорошие перспективы, но уже сейчас готов играть в основе и делать результат.

Во-первых, новичок улучшит игру Шахтера на втором этаже. Во-вторых, Траоре не является ограниченным форвардом. Он нацелен на игру в чужой штрафной, на замыкание кроссов и добивание, но при необходимости без проблем уходит в глубину и помогает с развитием атаки.

Уже с первых контрольных матчей на сборах заметно, насколько Траоре может быть полезен для Шахтера. Его уровня точно достаточно для УПЛ, в Лиге чемпионов также не должен потеряться. Африканец рассматривает Шахтер промежуточным пунктом перед топ-чемпионатом. Здесь он получил второй шанс после проигранной конкуренции в Аяксе.

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