В Киеве повредили два баннера Шахтера, посвященные презентации новой формы, сообщает Tribuna.

Шахтер эпичным роликом презентовал новую форму

На изображениях видно, что логотип "горняков" вырезан из полотна, а вот спонсор Puma остался неприкосновенным. Кроме этого, баннеры, развешанные на Украинском доме, были забросаны белой и синей красками.

Отметим, что именно в Украинском доме проходила презентация новой формы Шахтера. Интересно, что сооружение находится всего в 700 метрах от стадиона Динамо имени Лобановского.

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