Томас Тухель в конце сезона покинет мюнхенцев. Руководство Баварии до сих пор не нашло ему замену, а некоторые кандидаты отказались работать с командой.

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Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналистов Патрика Штрассера и Максимилиана Коха, Ганс-Дитер Флик помирился с почетным президентом Баварии Ули Хенессом и готов вернуться в мюнхенский клуб. Немец покинул Баварию в 2021 году, одной из причин его ухода считают конфликты с руководством клуба по вопросам трансферной политики.

Тем не менее отмечается, что Флик, по-прежнему, открыт для работы в Барселоне.

Напомним, что в сентябре 2023 года немца уволили с поста тренера сборной Германии. Он не сумел вывести национальную команду в плей-офф ЧМ-2022 и провалил подготовку к домашнему Евро-2024.

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