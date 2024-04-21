Бавария разнесла берлинский Унион в 30 туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Бавария потеряла шансы на "серебряную салатницу", но может спасти сезон в Лиге чемпионов. После прохода Арсенала мюнхенцы провели ротацию, что не помешало разнести Унион.

Бавария на выезде разгромила Унион Берлин – Мюллер оформил дубль, Кейн записал в актив гол + пас

В ворота Берлина влетали красивые голы. Горецка открыл счет мощным ударом под перекладину. Кейн со штрафного удвоил преимущество, а затем ассистировал Телю. Юный форвард записал на себя гол + ассист.

Дублем отметился Мюллер, забивая в своем стиле. Под занавес встречи Бавария позволила Униону создать гол престижа. Борьба за выживание для столичной команды еще не завершена.