Томас Тухель в кінці сезону покине мюнхенців. Керівництво Баварії досі не знайшло йому заміну, а деякі кандидати відмовилися працювати з командою.

Парад ефектних голів у відеоогляді матчу Уніон – Баварія – 1:5

Як повідомляє Bayern & Germany з посиланням на журналістів Патріка Штрассера і Максиміліана Коха, Ганс-Дітер Флік помирився з почесним президентом Баварії Улі Хенессом і готовий повернутися в мюнхенський клуб. Німець залишив Баварію 2021 року, однією з причин його відходу вважають конфлікти з керівництвом клубу з питань трансферної політики.

Проте зазначається, що Флік, як і раніше, відкритий для роботи в Барселоні.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року німця звільнили з посади тренера збірної Німеччини. Він не зумів вивести національну команду в плей-офф ЧС-2022 і провалив підготовку до домашнього Євро-2024.

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