Бразильский защитник в соцсетях простился с киевским клубом и болельщиками.

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"С огромной благодарностью я закрываю этот важный раздел в своей карьере. Путешествие, полное самоотверженности, развития и незабываемых моментов. Спасибо всем, кто был частью этого путешествия! Болельщики, мои партнеры и персонал. Для меня было честью носить эту футболку! Спасибо ", – написал 30-летний Сидклей.

Напомним, левый защитник перешел в Динамо из Атлетико Паранаэнсе в июле 2018 года за 5 млн евро. В общей сложности отыграл за "бело-синих" 33 поединка, в которых отличился 3 голами и 3 ассистами. Сидклей постоянно имел проблемы с физической формой, отправлялся в аренды, а недавно Мирча Луческу вообще перевел его в команду U-19.

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