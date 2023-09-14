Рамирес помог своей команде одержать разгромную победу в матче чемпионата Колумбии – Атлетико Насьональ разбил Ла Экидад со счетом 5:0.

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Форвард Динамо забил третий гол во встрече. Для Эрика все прошло довольно просто – Переа убежал по левому флангу, вошел в штрафную и нашел свободного венесуэльца, который переправил мяч в дальний угол.

К слову, это уже третий гол Рамиреса в составе Атлетико Насьональ после перехода из Динамо – все мячи были забиты в чемпионате Колумбии. В прошлом сезоне венесуэлец сыграл в 12 матчах за киевлян во второй половине сезона, забив также 3 мяча.

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