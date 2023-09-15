Бразильський захисник у соцмережах попрощався з київським клубом та вболівальниками.

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"З величезною подякою я закриваю цей важливий розділ у своїй кар'єрі. Подорож, повна самовідданості, навчання та незабутніх моментів. Дякую всім, хто був частиною цієї подорожі! Вболівальники, мої партнери та персонал. Для мене було честю носити цю футболку! Дякую", – написав 30-річний Сідклей.

Нагадаємо, лівий захисник перейшов у Динамо з Атлетіко Паранаенсе у липні 2018 року за 5 млн євро. Загалом відіграв за "біло-синіх" 33 поєдинки, в яких відзначився 3 голами та 3 асистами. Сідклей постійно мав проблеми з фізичною формою, вирушав у оренди, а нещодавно Мірча Луческу взагалі перевів його у команду U-19.

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