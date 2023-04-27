Сидклей продуктивно проводит свою аренду из Динамо в ЦСКА 1948 София.

Кубок Болгарии, полуфинал, первый матч

Локомотив София – ЦСКА 1948 София – 2:3

Голы: Наденов, 17, Малембана, 50 – Сидклей, 30, Кириллов, 32, Педриньо, 41

Удаление : Петров, 77 (ЦСКА)

Ранее заявку на финал сделал Лудогорец, а в этот раз отношения выясняли столичные команды.

ЦСКА пропустил первым, но это совсем не смутило "армейцев". Еще до перерыва они отгрузили соседям 3 гола. Камбэк начал Сидклей. Арендованному бразильцу из Динамо удался отличный дальний удар – дебютный гол в сезоне.

Локомотив ответил на старте второго тайма, потому интрига сохраняется. Ответные матчи полуфиналов состоятся через 2 недели.

Экс-игрок сборной Украины отметился дебютным голом, принесшим клубу победу в полуфинале европейского Кубка