Провальный легионер Динамо забил за европейский клуб – видео эффектного удара
Сидклей продуктивно проводит свою аренду из Динамо в ЦСКА 1948 София.
Кубок Болгарии, полуфинал, первый матч
Локомотив София – ЦСКА 1948 София – 2:3
Голы: Наденов, 17, Малембана, 50 – Сидклей, 30, Кириллов, 32, Педриньо, 41
Удаление : Петров, 77 (ЦСКА)
Ранее заявку на финал сделал Лудогорец, а в этот раз отношения выясняли столичные команды.
ЦСКА пропустил первым, но это совсем не смутило "армейцев". Еще до перерыва они отгрузили соседям 3 гола. Камбэк начал Сидклей. Арендованному бразильцу из Динамо удался отличный дальний удар – дебютный гол в сезоне.
Локомотив ответил на старте второго тайма, потому интрига сохраняется. Ответные матчи полуфиналов состоятся через 2 недели.
Экс-игрок сборной Украины отметился дебютным голом, принесшим клубу победу в полуфинале европейского Кубка