Сідклей продуктивно проводить свою оренду з Динамо у ЦСКА 1948 Софія.

Кубок Болгарії, півфінал, перший матч

Локомотив Софія – ЦСКА 1948 Софія – 2:3

Голи: Наденов, 17, Малембана, 50 – Сідклей, 30, Кірілов, 32, Педрінью, 41

Вилучення: Петров, 77 (ЦСКА)

Раніше заявку на фінал зробив Лудогорець, а цього разу стосунки з'ясовували столичні команди.

ЦСКА пропустив першим, але це зовсім не знітило "армійців". Ще до перерви вони відвантажили сусідам 3 голи. Камбек розпочав Сідклей. Орендованому бразильцю з Динамо вдався чудовий дальній удар – дебютний гол в сезоні.

Локомотив відповів на старті другого тайму, тому інтрига зберігається. Матчі-відповіді півфіналів відбудуться за 2 тижні.

Екс-гравець збірної України відзначився дебютним голом, який приніс клубу перемогу в півфіналі європейського Кубка