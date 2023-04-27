Провальний легіонер Динамо забив за європейський клуб – відео ефектного удару
Сідклей продуктивно проводить свою оренду з Динамо у ЦСКА 1948 Софія.
Кубок Болгарії, півфінал, перший матч
Локомотив Софія – ЦСКА 1948 Софія – 2:3
Голи: Наденов, 17, Малембана, 50 – Сідклей, 30, Кірілов, 32, Педрінью, 41
Вилучення: Петров, 77 (ЦСКА)
Раніше заявку на фінал зробив Лудогорець, а цього разу стосунки з'ясовували столичні команди.
ЦСКА пропустив першим, але це зовсім не знітило "армійців". Ще до перерви вони відвантажили сусідам 3 голи. Камбек розпочав Сідклей. Орендованому бразильцю з Динамо вдався чудовий дальній удар – дебютний гол в сезоні.
Локомотив відповів на старті другого тайму, тому інтрига зберігається. Матчі-відповіді півфіналів відбудуться за 2 тижні.
Екс-гравець збірної України відзначився дебютним голом, який приніс клубу перемогу в півфіналі європейського Кубка