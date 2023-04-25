Центральный защитник Лудогорца Игорь Пластун забил свой первый мяч в сезоне 2022/23. Этот гол стал победным для его команды в первом полуфинале Кубка Болгарии против Черно Море (2:1).

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Согласно болгарскому порталу TopSport, несмотря на гол, матч получился для Пластуна не самым удачным. Во втором тайме украинский защитник откровенно нарушил правила против капитана Черно Море Васила Панайтова, но VAR не сообщил главному арбитру об этом фоле. Этот эпизод случился после того как Пластун на ровном месте потерял мяч в собственной штрафной.

Ответный полуфинал Кубка состоится 11 мая.

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