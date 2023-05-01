Провальный легионер Динамо результативной передачей принес победу над лидером европейского чемпионата – видео
Хавбек Динамо Миккел Дуэлунд, выступающий на правах аренды за датский Орхус, поспособствовал победе над одним из лидеров первенства.
Чемпионат Дании 2022/23, 27-й тур, чемпионская группа
Норшелланн – Орхус – 0:1
Гол: Андерсон, 19
Орхус пожаловал в гости к Норшелланну, который занимает вторую строчку в чемпионской группе чемпионата Дании. В составе гостей вышел и хавбек Динамо Миккел Дуэлунд, который помог забить решающий гол.
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Дуэлунд получил мяч в штрафной, протащил внутрь и отдал в центр на Андерсона, который и прошил вратаря. Видео результативной передачи смотрите по ссылке – момент на 1:00.
Благодаря этой победе Орхус набрал 43 матча и поднялся на 4 место, а Норшелланн с 47 пунктами остался вторым. К слову, Дуэлунд за 8 матчей в составе датской команды отметился голом и ассистом.
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