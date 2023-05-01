Интернасьонал обыграл Гояс в матче 3-го тура чемпионата Бразилии, а единственный гол во встрече забил знакомый украинским болельщикам по выступлениям в Динамо Карлос Де Пена.

Чемпионат Бразилии 2023, 3-й тур

Интернасьонал – Гояс – 1:0

Гол: Де Пена, 53

Интернасьонал продолжает идти без поражений в начале нового сезона чемпионата Бразилии. На этот раз команда одолела Гояс, а героем встречи стал Карлос Де Пена.

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Уругваец в первом тайме получил желтую, а после перерыва забил шикарный гол. После розыгрыша углового Де Пена мощно пробил с лета с линии штрафной – мяч залетел под перекладину.

Эта победа позволила Интернасьоналу набрать 7 очков и разместиться на четвертой строчке после трех туров. Карлос в новой кампании сыграл во всех трех матчах, в которых отметился 1 голом.

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