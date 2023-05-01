Хавбек Динамо Міккел Дуелунд, який виступає на правах оренди за данський Орхус, посприяв перемозі над одним з лідерів першості.

Чемпіонат Данії 2022/23, 27-й тур, чемпіонська група

Норшелланн – Орхус – 0:1

Гол: Андерсон, 19

Орхус завітав у гості до Норшелланна, який посідає другу сходинку в чемпіонській групі чемпіонату Данії. У складі гостей вийшов і хавбек Динамо Міккел Дуелунд, який допоміг забити вирішальний гол.

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Дуелунд отримав м'яч у штрафному майданчику, протащив всередину та віддав у центр на Андерсона, який і прошив воротаря. Відео результативної передачі дивіться за посиланням – момент на 1:00.

Завдяки цій перемозі Орхус набрав 43 матчі та піднявся на 4 місце, а Норшелланн з 47 пунктами залишився другим. До слова, Дуелунд за 8 матчів у складі данської команди відзначився голом та асистом.

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