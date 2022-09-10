Чемпионское сражение в ОАЭ должно быть значительно напряженнее, чем в прошлом сезоне.

Чемпионат ОАЭ, 2 тур

Шарджа – Бани Яс – 3:0

Голы: Алькасер, 15, Пьянич, 39, Луанзинью, 42

В предыдущей кампании Шарджа заняла второе место, уступив Аль-Айну Сергея Реброва 10 очков. Недавно "солнечные" усилили состав Пако Алькасером и Миралемом Пьяничем.

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Испанец и босниец в свое время провалились в Барселоне, но в ОАЭ доказывают свой уровень с первых матчей. Алькасер открыл счет, отличившись во втором матче подряд. Пьянич выполнил качественную подачу с углового, Салем сбросил мяч на Пако, и тот расстрелял ворота Бани Яса. Затем Алькасер заработал пенальти, который реализовал Миралем. Луанзинью бильярдным ударом из-за пределов штрафной поставил точку еще до перерыва – 3:0.

Шарджа начала чемпионат с двух побед, а вот Аль-Айн уже успел расписать ничью и сегодня еще будет принимать Аль-Дафру.

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