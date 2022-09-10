Чемпіонська битва в ОАЕ повинна бути значно напруженішою, ніж минулого сезону.

Чемпіонат ОАЕ, 2 тур

Шарджа – Бані Яс – 3:0

Голи: Алькасер, 15, П'яніч, 39, Луанзінью, 42

У попередній кампанії Шарджа посіла другу сходинку, поступившись Аль-Айну Сергія Реброва аж 10 очок. Нещодавно "сонячні" підсилили склад Пако Алькасером та Міралемом П'янічем.

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Іспанець і боснієць свого часу провалились у Барселоні, але в ОАЕ доводять свій рівень з перших матчах. Алькасер відкрив рахунок, відзначившись у другому матчі поспіль. П'яніч виконав якісну подачу з кутового, Салем скинув м'яч на Пако, і той розстріляв ворота Бані Яса. Потім Алькасер заробив пенальті, який реалізував Міралем. Луанзінью більярдним ударом з-за меж карного майданчика поставив крапку ще до перерви – 3:0.

Шарджа розпочала чемпіонат з двох перемог, а от Аль-Айн вже встиг розписати нічию і сьогодні ще прийматиме Аль-Дафру.

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