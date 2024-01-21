Борнмут выдержал первый тайм, но после перерыва развалился. Все началось на 49-й минуте, когда Дарвин Нуньес в одно касание воспользовался удобной передачей Жоты.

Ливерпуль разгромил Борнмут с Забарным благодаря дублям Жоты и Нуньеса и закрепился на вершине АПЛ

75-миллионный уругваец стал настоящим ужасом Забарного в этом матче. Дарвин персонально переигрывал украинца еще в трех голевых атаках. Ливерпуль остановился на счете 4:0 с дублями Жоты и Нуньеса. Команда Клоппа имеет 5 очков запаса на вершине АПЛ.