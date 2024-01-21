Провал Забарного против звезды за 75 миллионов в видеообзоре матча Борнмут – Ливерпуль – 0:4
23:06 - Читати українською
Борнмут разгромно проиграл Ливерпулю в 21 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
Дарвин Нуньес 49’
Диогу Жота 71’
Диогу Жота 80’
Дарвин Нуньес 90+3’
49’ Дарвин Нуньес
71’ Диогу Жота
80’ Диогу Жота
90+3’ Дарвин Нуньес
Борнмут выдержал первый тайм, но после перерыва развалился. Все началось на 49-й минуте, когда Дарвин Нуньес в одно касание воспользовался удобной передачей Жоты.
Ливерпуль разгромил Борнмут с Забарным благодаря дублям Жоты и Нуньеса и закрепился на вершине АПЛ
75-миллионный уругваец стал настоящим ужасом Забарного в этом матче. Дарвин персонально переигрывал украинца еще в трех голевых атаках. Ливерпуль остановился на счете 4:0 с дублями Жоты и Нуньеса. Команда Клоппа имеет 5 очков запаса на вершине АПЛ.
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