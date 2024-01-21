Борнмут витримав перший тайм, але по перерві розвалився. Все почалося на 49-й хвилині, коли Дарвін Нуньєс в один дотик скористався зручною передачею Жоти.

Ліверпуль розгромив Борнмут із Забарним завдяки дублям Жоти та Нуньєса і закріпився на вершині АПЛ

75-мільйонний уругваєць став справжнім жахіттям Забарного у цьому матчі. Дарвін персонально перегравав українця ще у трьох гольових атаках. Ліверпуль зупинився на рахунку 4:0 з дублями Жоти і Нуньєса. Команда Клоппа має 5 очок запасу на вершині АПЛ.