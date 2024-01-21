Провал Забарного проти зірки за 75 мільйонів у відеоогляді матчу Борнмут – Ліверпуль – 0:4
21 січня 23:06 - Читать на русском
Борнмут розгромно програв Ліверпулю в 21-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Дарвін Нуньєс 49’
Діогу Жота 71’
Діогу Жота 80’
Дарвін Нуньєс 90+3’
49’ Дарвін Нуньєс
71’ Діогу Жота
80’ Діогу Жота
90+3’ Дарвін Нуньєс
Борнмут витримав перший тайм, але по перерві розвалився. Все почалося на 49-й хвилині, коли Дарвін Нуньєс в один дотик скористався зручною передачею Жоти.
Ліверпуль розгромив Борнмут із Забарним завдяки дублям Жоти та Нуньєса і закріпився на вершині АПЛ
75-мільйонний уругваєць став справжнім жахіттям Забарного у цьому матчі. Дарвін персонально перегравав українця ще у трьох гольових атаках. Ліверпуль зупинився на рахунку 4:0 з дублями Жоти і Нуньєса. Команда Клоппа має 5 очок запасу на вершині АПЛ.
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