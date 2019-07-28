"Против Динамо были судьи и УАФ": Кадар объяснил, почему киевлянам не удалось помешать Шахтеру выиграть чемпионство

Защитник Динамо Тамаш Кадар считает, что арбитры предвзято относились к киевлянам в сезонуи 2017/18.

"Все команды очень настраиваются на грандов. Не всегда хорошо удается играть против соперников, которые все время защищаются и только контратакуют. Нам нужно лучше проводить эти игры, тогда мы можем стать чемпионами.

"Смотрю на Гармаша и смеюсь, ведь понимаю, что скажет какую-то х***ю", – Кадар

В течение последних двух лет с Хацкевичем мы часто побеждаем или играем с Шахтером вничью, но "горняки" все равно выигрывают чемпионат. За это время мы выиграли только один Суперкубок. Этого мало.

Также против нас были судьи и УАФ. Мне трудно сказать, было это конкретно против команды или нашего президента, но все это видят. Мы это принимаем и продолжаем работать. Было много случаев, когда арбитры ставили пенальти в наши ворота, свистели фолы, которых не было, давали желтые и красные карточки. Конечно, мы все живые люди и ошибаемся. Не стоит концентрировать свое внимание на этом, но это все равно присутствует в матчах", – цитирует Кадара Tribuna.com.

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