"Смотрю на Гармаша и смеюсь, ведь понимаю, что скажет какую-то х***ю", – Кадар

Защитник Динамо Тамаш Кадар поделился впечатлениями от характера хавбека Дениса Гармаша.

"Мы говорили о его юмор с Дуелундом. Было бы классно понимать его шутки. Он очень веселый и всегда имеет какие-то комментарии о тренерах или игроках. Когда ты понимаешь, что он говорит, то это еще смешнее.

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Я бы хотел с ним общаться, потому что он действительно очень веселый парень. Я смотрю на него и уже смеюсь, потому что знаю, что он скажет какую-то х***ю. Но на него невозможно обижаться.

Он не может остановиться. Арбитр сказал ему: "Не говори мне, потому дам желтую карточку". Гармаш говорит, получает предупреждение, говорит дальше, судья предупреждает, что удалит с поля, он продолжает говорить и его удаляют. Типичный Гармаш.

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С ним невозможно говорить. Он даже тренеров не слушает. Денис просто сам по себе", – цитирует Кадара Tribuna.com.