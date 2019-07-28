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"Проти Динамо були судді та УАФ": Кадар пояснив, чому киянам не вдалося завадити Шахтарю виграти чемпіонство

16:28 180 Читать на русском
"Проти Динамо були судді та УАФ": Кадар пояснив, чому киянам не вдалося завадити Шахтарю виграти чемпіонство
Тамаш Кадар / фото: ФК Динамо

Захисник Динамо Тамаш Кадар вважає, що арбітри упереджено ставилися до киян у сезоні 2017/18.

"Всі команди дуже налаштовуються на грандів. Не завжди добре вдається грати проти суперників, які весь час захищаються і тільки контратакують. Нам потрібно краще проводити ці ігри, тоді ми можемо стати чемпіонами.

"Дивлюсь на Гармаша і сміюсь, адже розумію, що скаже якусь х***ю", – Кадар

Протягом останніх двох років з Хацкевичем ми часто перемагаємо або граємо з Шахтарем внічию, але "гірники" все одно виграють чемпіонат. За цей час ми виграли тільки один Суперкубок. Цього мало.

Також проти нас були судді і УАФ. Мені важко сказати, було це конкретно проти команди або нашого президента, але всі це бачать. Ми це приймаємо і продовжуємо працювати. Було багато випадків, коли арбітри ставили пенальті в наші ворота, свистіли фоли, яких не було, давали жовті і червоні картки. Звичайно, ми всі живі люди і помиляємося. Не варто концентрувати свою увагу на цьому, але це все одно присутнє в матчах", – цитує Кадара Tribuna.com.

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Тамаш Кадар Тамаш Кадар Шахтар Шахтар Динамо Динамо
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