"В матче против Севильи я не узнавал свою команду, против Брайтона мы снова стали собой. Была видна и решительность, и стойкость. Мы сражались за каждый ярд, боролись в каждом единоборстве. У нас были хорошие моменты.

Манчестер Юнайтед прорвался в финал Кубка Англии – Де Дзерби вылетел из-за одной ошибки в серии пенальти

Виктор Линделеф и Люк Шоу отлично сыграли и хорошо взаимодействовали с Каземиро. Виктор достаточно спокоен, когда дело касается пенальти и вообще спокойный человек. Де Хеа меня поразил. Он совершил несколько замечательных сэйвов. В Лиге Европы ошибки причиняли нам боль. Обычно вратаря наказывают за ошибки. Мы его подвели, мы не ответили его обидчикам. Но в Кубке Англии мы смогли себя проявить", – цитирует наставник манкунианцев BBC.

Манчестер Юнайтед в финале Кубка Англии сыграет против Манчестер Сити. Матч запланирован на 3 июня. К слову, красные дьяволы никогда не встречались с горожанами в финале кубкового турнира. Как в Кубке Англии, так и в Кубке английской лиги самым поздним этапом, на котором они играли, был полуфинал.

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