"У матчі проти Севільї я не впізнавав свою команду, проти Брайтона ми знову стали собою. Було видно і рішучість, і стійкість. Ми билися за кожен ярд, боролися у кожному єдиноборстві. У нас були гарні моменти.

Манчестер Юнайтед продерся у фінал Кубка Англії – Де Дзербі вилетів через одну помилку в серії пенальті

Віктор Лінделеф та Люк Шоу чудово зіграли та добре взаємодіяли з Каземіро. Віктор досить спокійний, коли справа стосується пенальті та й взагалі спокійна людина. Де Хеа мене вразив. Він зробив кілька чудових сейвів. У Лізі Європи помилки завдавали нам біль. Зазвичай воротаря карають за помилки. Ми його підвели, ми не відповіли його кривдникам. Але у Кубку Англії ми змогли себе проявити", – цитує наставник манкуніанців BBC.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед у фіналі Кубка Англії зіграє проти Манчестер Сіті. Матч заплановано на 3 червня. До слова, "червоні дияволи" ніколи не зустрічалися з "містянами" у фіналі кубкового турніру. Як у Кубку Англії, так і в Кубку англійської ліги найпізнішим етапом, на якому вони грали, був півфінал.

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