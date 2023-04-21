Жребий устелил Манчестер Юнайтед испанский путь в Лиге Европы. "Красные дьяволы" обменялись победами с Реал Сосьедадом в групповом раунде, прошли Барселону, затем выбили Бетис, а следующим соперником стала Севилья, которая выигрывала этот турнир 4 раза за последние 10 лет.

Манчестер Юнайтед упустил победу над Севильей – два автогола на Олд Траффорд помогли нервионцам взять камбэк с 0:2

Потери МЮ стали катастрофическими

В домашнем матче МЮ имел заметное преимущество, но провалил концовку. Севилья чудом спасла ничью благодаря двум автоголам. Что хуже – англичане потеряли основную пару защитников (Варан и Мартинес травмировались) и самого креативного игрока (Фернандеш заработал дисквалификацию).

Эти потери очень ощущались. Магуайр и Линделёф панически выходили из обороны и часто ошибались. Без Бруну некому было создавать моменты. А еще не успел полностью восстановиться Рашфорд. Лучшие моменты МЮ в гостях: навес Антони на Каземиро и удар Эриксена с 30 метров. Этим все сказано.

Севилья показала фирменный прессинг Мендилибара

Севилья недавно сменила тренера. Команду возглавил адепт агрессивного прессинга Хосе Мендилибар. Он никогда не ставил качественный комбинационный футбол, но умеет задушить любого соперника интенсивной беготней. Это то, чего очень боится нынешний Манчестер Юнайтед.

Де Хеа и Магуайр уже на первых минутах поплыли под прессингом и привезли гол на свои ворота. Капитан растерялся в окружении трех оппонентов, отдав мяч – Эн-Несири легко забил. Подобные эпизоды возникали снова и снова. МЮ еще раз развалился под давлением и пропустил, но VAR отменил гол Окампоса из-за офсайда.

Севилья сегодня ничем не уступала МЮ, хотя борется за выживание в Примере. В начале второго тайма андалусийцы подали несколько острых угловых, один из которых стал результативным. Баде замкнул подачу Ракитича. После этого все стало ясно.

МЮ заслуженно вылетает, не пройдя испанский квест

Эрик Тен Хаг попытался спасти ситуацию заменами. Рашфорд и Шоу обновили левый фланг, разыграли три-четыре комбинации, но даже острого удара не придумали. Потом появился Вегхорст, который должен был добавить мускулов у чужой штрафной. А больше всего создавал все равно опорник Каземиро.

Магуайр с мячом – история понятная. За тот фейл его и не стоит критиковать. Но хотя бы обеспечить спокойствие на втором этаже в своей штрафной он мог? Мог, но не обеспечил. Каждый стандарт Севильи превращался в опасность для Де Хеа.

Давид также приложился к провалу. Во-первых, он подставил тем пасом Магуайра перед первым голом. Во-вторых, подарил Севилье третий гол. Де Хеа вышел в центр поля, где ужасно обработал мяч и разрешил Эн-Несири ударом в пустые ворота оформить разгром. МЮ вылетает, споткнувшись о четвертый испанский барьер.