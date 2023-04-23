Кубок Англии, 1/2 финала

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 0:0 (6:7 – по пенальти)

К матчу обе команды подошли с кадровыми проблемами, но тренеры смогли найти оптимальные составы на эту встречу. Первый тайм прошел достаточно спокойно. Казалось, ни Де Дзерби, ни Тен Хаг не хотели рисковать. Если в начале игры Брайтон действовал немного острее, то к концу тайма Манчестер Юнайтед завладел инициативой. Манкунианцы провели несколько хороших атак, но голкипер "чаек" не ошибался.

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Во втором тайме владение мячом несколько выровнялось по сравнению с первой частью игры. Брайтон и Манчестер Юнайтед обменивались моментами, но командам не удалось открыть счет во встрече. Отметим, что голкиперы играли безупречно в своих штрафных площадках. Основное время так и закончилось нулями на табло, а борьбу за путевку в финал команды продолжили в овертайме.

В дополнительное время у Манчестер Юнайтед был отличный шанс открыть счет, но Санчес в невероятном падении не дал мячу оказаться в сетке ворот. Команда Тен Хага делала попытки подойти к штрафной Брайтона, но 100-процентного момента создать не удавалось. Рашфорд оставил попытки подойти поближе к воротам соперника и стал бить издалека. Попытки нападающего Манчестер Юнайтед были опасны, но все равно забить не удалось. Под конец игры Митома упустил выход один на один с Де Хеа.

Первые в серии пенальти пробивали подопечные Де Дзерби. Первые пять попыток обе команды реализовали без шансов для голкиперов. Единственный промах в серии допустил полузащитник Брайтона Солли Марч, а вот Линделеф отправил свою команду в финал.



Напомним, что финальный поединок состоится 3 июня на Уэмбли. Кубок разыграют между собой Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.

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