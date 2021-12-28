Белорусский форвард Леонид Ковель, который в свое время выступал в Карпатах, озвучил мнение о событиях в своей стране.

"Уже неинтересно следить за всеми этими событиями. Повторюсь: ничего не меняется. Если бы были очевидные изменения, тогда другое дело.

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Силовики продолжают издевательства над мирными гражданами? Это жизнь. Это как в футболе: все за честный футбол, но его в принципе нет и не будет никогда. Жизнь – обман.

Белорусы хотят выходить на улицы и доказывать свою правоту – это их желание, их право. Но где изменения? Если бы они были, я бы тоже выходил на акции. Пока же лучше поеду на рыбалку, с дочкой поиграю, побуду с семьей", – цитирует Ковеля Tribuna.com Беларусь.

Сейчас 34-летний Ковель защищает цвета ФК Белшина, в прошлом розыгрыше чемпионата Беларуси нападающий провел 30 матчей, в которых отметился 9-ю голами.

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