Білоруський форвард Леонід Ковель, який свого часу виступав у Карпатах, озвучив думку щодо подій у своїй країні.

"Вже нецікаво стежити за всіма цими подіями. Повторюся: нічого не змінюється. Якби були очевидні зміни, тоді інша справа.

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Силовики продовжують знущання над мирними громадянами? Це життя. Це як у футболі: всі за чесний футбол, але його, в принципі, немає і не буде ніколи. Життя – обман.

Білоруси хочуть виходити на вулиці і доводити свою правоту – це їхнє бажання, їхнє право. Але де зміни? Якби вони були, я б теж виходив на акції. Поки ж краще поїду на риболовлю, з донькою пограю, побуду з сім'єю", – цитує Ковеля Tribuna.com Білорусь.

Зараз 34-річний Ковель захищає кольори ФК Белшина, у минулому розіграші чемпіонату Білорусі нападник провів 30 матчів, в яких відзначився 9-ма голами.

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