В возрасте 37 лет ушел из жизни белорусский форвард Максим Цыгалко, сообщает Tribuna.com. Причина смерти не называется.

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Футболист завершил свою карьеру еще в 2009-м из-за регулярных травм. Цыгалко является воспитанником минского Динамо, с которым становился чемпионом Беларуси в 2004 году. Также Максим успел сыграть два матча за национальную сборную своей страны и забить один гол.

Форвард еще поиграл за белорусские Нафтан и Савит, казахстанский Кайсар и армянский Бананц.

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