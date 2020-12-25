Умер 37-летний чемпион Беларуси Цыгалко
10:58 - Читати українською
Печальная весть пришла из соседнего государства – в вечность отошел Максим Цыгалко.
В возрасте 37 лет ушел из жизни белорусский форвард Максим Цыгалко, сообщает Tribuna.com. Причина смерти не называется.
Умер бывший тренер Карпат Ходукин
Футболист завершил свою карьеру еще в 2009-м из-за регулярных травм. Цыгалко является воспитанником минского Динамо, с которым становился чемпионом Беларуси в 2004 году. Также Максим успел сыграть два матча за национальную сборную своей страны и забить один гол.
Форвард еще поиграл за белорусские Нафтан и Савит, казахстанский Кайсар и армянский Бананц.
"Мене дивує мовчання Мілевського – це ганебно": керівника Трибуни 15 годин катував білоруський ОМОН – шокуюче інтерв’ю
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter